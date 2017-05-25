بمناسبة مرور خمسة قرون على الإصلاح الديني وفي حلقة نقاشية مع المستشارة الألمانية، دعا الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، إلى التصدي لكراهية الأجانب والقومية.

كما أبدى أوباما دعمًا ومؤازرة لميركل في سياسة اللجوء دعا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اليوم الخميس بالعاصمة الألمانية برلين خلال حضوره المؤتمر السنوي للكنيسة البروتستانتية بألمانيا لبذل المزيد من الجهد للتصدي لكراهية الأجانب والقومية والتيارات المناهضة للديمقراطية بالعالم.

وقال أوباما اليوم خلال حلقة نقاش مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن الإجراء الأهم هو مساندة القيم التي تعد الأكثر أهمية بالنسبة لنا والتصدي أيضا لأي أشخاص يرجعون هذه القيم إلى الوراء، مؤكدا بقوله: “أعتقد أنها معركة مهمة يتعين علينا تحملها”. والجدير ذكره أن ألمانيا تحيي في هذه الأيام الذكرى السنوية للإصلاح الديني، الذي قاده الألماني مارتن لوثر قبل 500 سنة.

وأكد الرئيس الأمريكي السابق على أمله في الجيل الجديد: “يتعلق كل شيء بالشباب، لهذا أريد أن أنقل معرفتي”. وأعرب أوباما عن أمله في توافر إمكانية لتحفيز الشباب على تولي مهام قيادية ومواجهة تحديات العالم، لافتا إلى أن لديهم في الوقت الحاضر إمكانية الحصول على المعلومات والفرص التي لم يكن ممكنًا تصورها سابقا في الزمن الذي ولد فيه هو وميركل.

كما أبدى أوباما دعمه لسياسة اللجوء التي تنتهجها المستشارة الألمانية. ودعا أوباما إلى تفهم القرارات التي يتوجب على ميركل اتخاذها بهذا الشأن. وقال أوباما: “في عين الرب يستحق الطفل في الجانب الآخر من الحدود حبًا وتعاطفًا لا يقلان عما يستحقه طفلي”.