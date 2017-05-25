الدالي: التعليم قاطرة النمو لتغيير السلوكيات الخاطئة2017-05-25 15:46:14
أكد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة على أهمية مشاركة المجتمع المدني وكافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في قطاع التعليم والصحة وتطوير البنية الأساسية للمواطن، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على التعاون مع كافة الجهات سواء حكومية أو أهلية أو رجال أعمال لزيادة الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الجيزاوي.
وقال الدالي إن التعليم هو قاطرة التنمية من أجل تغيير الأفكار والسلوكيات الخاطئة وبناء أجيال تستطيع أن تحمل راية المستقبل لبناء مجتمع متحضر ومتعلم، مشيرا إلى أن اختيار اليونسكو للجيزة كأول مدينة للتعلم ، يدعم من الجهود المبذولة للارتقاء به.
جاء ذلك خلال الملتقى الذي أقامته المحافظة بمناسبة حصول الجيزة على جائزة مدن التعلم من منظمة اليونسكو ، وذلك لأول مرة بحضور نحو 70 شخصية من كافة أطياف المجتمع والجهات الحكومية ورجال أعمال ونواب برلمان وجمعيات أهلية وأساتذة جامعات وممثلين لمنظمة اليونسكو.
حضر الملتقى الدكتورة منال عوض نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتورة إقبال السملوطي رئيس مجلس إدارة جمعية حواء المستقبل.
وقالت نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن الملتقى يهدف إلى مشاركة كافة الجهات من أجل ضمان نجاح المشروع ، في ظل اهتمام المحافظة بالتعليم والتعلم وبناء مجتمع تعليمي يمتلك بيئة متكاملة بكل عناصره وبشراكة فاعلة من المجتمع المدني بكافة عناصره.
وأضافت عوض أن المحافظة منذ عام 2014 وحتى العام الحالي استطاعت أن تمحو أمية 108 آلاف مواطن ، وزيادة أعداد الفصول المجتمعية ، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجاً ، ونشر القوافل الطبية والتوعية بكافة القرى بالمحافظة ..مشيرة إلى أن المشروع يحتاج إلى دعم من كافة الجهات المشاركة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن المجلس القومي للمرأة يقدم الدعم الكامل للمشروع وغيره ، منها مساعدة المرأة على استخراج بطاقة الرقم القومي بالمجان ، وتمويل مشروعات متناهية الصغر ، وتوفير عناصر التدريب على حرف معينة ..مناشدة الجهات التشريعية بربط التشريعات بمحو الأمية ، و مضيفة أن محو الأمية يعد مشروعاً قومياً يحتاج إلى دعم كافة الجهات والمؤسسات بالدولة.
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