محافظ المنيا: 1.5 مليون جنيه لتوفير السلع الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا2017-05-25 15:39:35
قال محافظ المنيا عصام البديوي، إنه تم تخصيص مبلغ 1.5 مليون جنيه من حساب صندوق خدمات المحافظة لتوفير ما يقرب من 15 ألف كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجاً بالقرى والنجوع على مستوى مراكز المحافظة.
وأوضح في تصريحات صحافية اليوم الخميس، إن المحافظة استقبلت حوالي 25 ألف كرتونة من المواد الغذائية كتبرعات من بعض الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال ليصل بذلك إجمالي المتوفر حاليًا لدى المحافظة 40 ألف كرتونة، ويتم حاليًا توزيعها على مستوى القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بمراكز المحافظة التسعة.
مبينًا أنه تم الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم من خلال توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال تنظيم عدد من معارض “أهلاً رمضان “في جميع مراكز المحافظة فضلاً عن تخصيص معرضين بمدينة المنيا لعرض كافة المستلزمات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بهدف التخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق.
و تابع أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر سيقوم بتخصيص عدد 3 سيارات مبردة ومجهزة بثلاجات لحفظ اللحوم تجوب القرى والنجوع، كما تعاقدت المحافظة مع عدد من الجهات لتوفير ثلاجات لطرح لحوم سودانية بسعر 75 جنيها للكيلوجرام الواحد.
وكلف المحافظ مديرية التموين بتعديل مواعيد العمل بالمخابز بجميع مراكز المحافظة مع وضع خطة لمراقبة توفير البوتاجاز وتوزيعه بالسعر المحدد مع زيادة المعروض من الاسطوانات المنزلية لمواجهة زيادة الاستهلاك، ما وجه مديرية الصحة بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية طوال شهر رمضان.
وفي سياق متصل ، تقيم مؤسسة مصر الخير بالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية، بالمنيا، 3 مخيمات رمضانية بمراكز( المنيا- أبوقرقاص- مطاي)، حيث سيتم تقديم عدد 400 وجبة يومياً طوال الشهر الكريم في إطار مساعدة المحتاجين وإدخال البهجة والسرور عليهم.
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