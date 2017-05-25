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شومان: زيارة شيخ الأزهر لألمانيا جاءت بدعوة من الـ«بوندستاغ»
الدكتور عباس شومان
الدكتور عباس شومان

شومان: زيارة شيخ الأزهر لألمانيا جاءت بدعوة من الـ«بوندستاغ»

2017-05-25 15:52:06
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور عباس شومان وكيل مشيخة الأزهر الشريف، أن زيارة الدكتور أحمد الطيب فضيلة الإمام الأكبر لمشيخة الأزهر لألمانيا ستنتهي يوم السبت القادم، معلنا أن الزيارة جاءت بدعوة من البرلمان الألماني “بوندستاغ” بعد الزيارة الناجحة السابقة لشيخ الأزهر.
وأشار شومان من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” على قناة “أم بي سي مصر 2” الفضائية اليوم الخميس، إلى أن الزيارة ستشهد لقاءات مع مسئولين ألمان رفيعي المستوى أكثر من الزيارة السابقة غدا الجمعة، موضحا أن الجانب الألماني طالبوا بمزيد من النقاش مع شيخ الأزهر للاستفادة  واكتساب مزيد من المعلومات عن الدين الإسلامي.
وأضاف أن شيخ الأزهر حريص على بعث رسائل هامة تؤكد رفض الدين الإسلامي لكل صور الإرهاب أي أن كان دوافعه، وحرص الإسلام على حقن الدماء.

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