محافظ بورسعيد يدعو مستثمري إفريقيا للاستثمار بالمحافظة2017-05-25 15:35:01
رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد باستضافة أي فعاليات أو أنشطة تخص الاتحاد الإفريقي، معتبرًا أن ذلك شرف كبير للمحافظة، وفي حد ذاته تسويق للمحافظة على المستوى الدولي.
ووجه المحافظ - في الاحتفال الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة - الدعوة إلى رجال الأعمال والمستثمرين الأفارقة للاستثمار في محافظة بورسعيد التي تتميز بموقعها الجغرافي الفريد، موضحًا أن بورسعيد تشهد تحولا صناعيا واقتصاديا كبيرا بفضل المشروعات القومية العملاقة التي تقام على أرضها، خصوصًا مشروع تنمية شرق بورسعيد الذي يعد مشروع الأول وقاطرة التنمية لمصر كلها.
وأضاف الغضبان - في كلمة له - أن بورسعيد يمر بها أكثر من 11% من حجم التجارة العالمية، وأن ما يجري بها من مشروعات أرصفة بحرية بطول 5.5 كيلومتر وأنفاق ومناطق لوجستية وصناعية ستجعل بورسعيد واحدة من أهم المدن الصناعية على حوض البحر المتوسط.
كما أبدى محافظ بورسعيد سعادته بتواجده بهذه الاحتفالية التي نظمها الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن بورسعيد تفتح أبوابها لجميع أبناء القارة السمراء للاستثمار والسياحة والزيارة.
وتأتي هذه الاحتفالية - التي أقامها الاتحاد الإفريقي بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية تحت شعار “يوم إفريقيا” - استكمالا للاحتفالية التي أقيمت بمحافظة بورسعيد يومي 19 و20 مايو الحالي عقب اختيار الاتحاد للمحافظة لتنظيم الفاعلية وإشادتهم بها.
حضر الاحتفالية نائب رئيس الاتحاد الإفريقي عبد الحميد بو زاهر والسفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية وسفراء الدول الإفريقية وعدد كبير من الجاليات الإفريقية.
وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم أعقبها كلمة لنائب رئيس الاتحاد الإفريقي أكد فيها عمق ومتانة العلاقات بين الدول الإفريقية ودولة كبرى بحجم مصر، وقال إن جميع الجاليات الإفريقية والمواطنين المقيمين من القارة السمراء في مصر يشعرون بأنهم في وطنهم الثاني.
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