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"فودافون" تطلق خدمة مقاطع الفيديو الرقمية
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"فودافون" تطلق خدمة مقاطع الفيديو الرقمية

2017-05-25 16:06:54
محيط _ مروة رزق

كشفت يسر طاهر رئيس قسم خدمات القيمة المضافة في شركة فودافون مصر ، عن إطلاق أحدث خدماتها “Vodafone TV” والتي تتيح لعملائها مشاهدة المسلسلات التلفزيونية على شاشة المحمول عن طريق خدمة مقاطع  الفيديو.

وأوضحت طاهر خلال المؤتمر الصحفي ، أن حجم استخدام مقاطع الفيديو والطلب على المحتوى الرقمي من الأفلام ارتفع ١٢ ضعفا خلال العامين الماضيين.

وأضافت طاهر أن خدمات الفيديو تستحوذ على ٦٠٪ من استخدام الإنترنت على الأجهزة المختلفة سواء الانترنت المحمول أو دي إس إل، مشيرة إلى أن ٤٠٪ من مستخدمين المحمول في مصر يعتمدون على الهواتف الذكية.

وأشارت طاهر إلى أنه مع إطلاق خدمات الـ4G في مصر من المتوقع أن يزداد استخدام الإنترنت المحمول وبالتالي يجب توفير محتوى رقمي جيد يواكب التطور السريع للخدمات ويلبى احتياج العملاء، لذا اتجهت بعض الشركات العملاقة إلى إنتاج محتوى رقمي درامي خصيصا لمستخدمي الإنترنت مما يعكس أهمية هذا المجال وتطوره من هنا حرصت فودافون على تقديم خدمة ” Vodafone TV ” والتي تضم أقوى محتوى رقمي في مصر خلال رمضان 2017 .

وأكدت طاهر أن ما يميز هذه الخدمة أن المسلسلات لا تتخللها فواصل إعلانية وبأقصى سرعة إنترنت مما يتيح تجربة مشاهدة ممتعة لها في أي وقت وأي مكان، الخدمة متاحة لعملاء فودافون من خلال أجهزة المحمول أو الأجهزة اللوحية عن طريق زيارة موقع ” Vodafone TV” أو تنزيل “أنا فودافون” وباشتراك قيمته جنيه واحد فقط يوميا، وستكون المسلسلات متوفرة على الخدمة عقب انتهاء المسلسل على شاشة التليفزيون.

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