قال نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة إن المواقع الإكترونية القطرية والإخوانية تهدد الأمن القومي، وأنه مع قرار حجبها.

وأضاف نقيب الصحفيين - في تصريحات إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، ردا على ما تردد بشأن حجب مواقع إلكترونية داخل مصر تدعم الإرهاب والتطرف- أنه لم يتلق من أي مسؤول إخطارا رسميا، ولا من قيادات مواقع مصرية ما يفيد بحدوث حجب فعلي لها، قائلا “سننظر في ذلك وسنرى ما هي مشاكل هذه المواقع وسندعمها قانونيا في حال لم تدعم الإرهاب وتهدد الأمن القومي، ولكن ننتظر أن تصدر إلينا معلومة بشكل رسمي.”

وقال النقيب: “تابعنا جميعا ما بثته وكالة الأنباء القطرية من تصريحات لأمير قطر، ورغم محاولتهم نفيه فيما بعد، فقد تبع تلك التصريحات قيام المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بحجب مواقع الجزيرة وغيرها من المواقع القطرية.”