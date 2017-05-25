توريد 124 ألف و 9 طن من القمح للشون والصوامع بقنا2017-05-25 14:48:50
أعلن عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه تم توريد 124 ألف و9 طن و 859 كيلوجراما من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة.
وأكد الهجان انه تم الاستعداد بشكل كامل ومسبق لاستقبال موسم حصاد هذا العام، بتشكيل لجنة فنية للتفتيش والمرور على كافة الصوامع والشون والهناجر بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها لمحصول القمح للموسم الجديد والتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين.
وأوضح أنه يوجد بمحافظة قنا عدد 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن و عدد 9 شون بإجمالي طاقة استيعابية 23 ألف و 240 طن بالإضافة إلى عدد 9 هناجر بسعة تخزينية تبلغ 32 ألف و 63 طن لتبلغ السعة التخزينية الإجمالية للقمح بالمحافظة 245 ألف و 303 طن.
وأشار إلى أن عملية التوريد تتم لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وتستمر لمدة ثلاثة أشهر وبسعر 575 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط ، و565 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23 قيراط و 555 جنيها للإردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط لافتا أن عملية استلام القمح من المزارعين تشرف عليها لجنة ثلاثية تضم مسئولين من مديريتي الزراعة والتموين ومسئولين من هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.
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