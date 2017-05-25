الهيئة الهندسية تشارك في إزالة التعديات على الأراضي

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة الخاصة بالتعامل بكل حزم مع التعديات علي أملاك وأراضي الدولة شاركت عناصر المهندسين العسكريين التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة في الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي حرم نهر النيل بتنفيذ أعمال الإزالة للمباني السكنية المقامة علي نحو مخالف للقانون بمحافظة القليوبية.

وذلك بطريقة النسف الحذر والذي يتم من خلال استخدام دوائر النسف في إزالة الوحدة المخالفة دون التأثير على أمن وسلامة المواطنين والمنشأت بها.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لاستعادة حقوق وأراضي الدولة والإزالة الفورية لكافة التعديات بالتنسيق بين الأجهزة الامنية والرقابية والمحليات لمنع عودة هذه التعديات والحفاظ علي الاراضي والممتلكات العامة باعتبارها ملكا للشعب المصري .