السيسي : اتفقت مع رئيس غينيا علي سرعة عقد اجتماعات اللجنة المشتركة2017-05-25 14:32:01
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بنظيره الرئيس ألفا كوندى رئيس جمهورية غينيا والرئيس الحالي لاتحاد الافريقي في بلده الثاني مصر، في هذا اليوم الخاص والمميز الذي نحتفل به بيوم افريقيا وذكري تأسيس منظمة الوحدة الافريقية في ٢٥ مايو سنة ١٩٦٣ .
وقال الرئيس السيسي ، في كلمته عقب مباحثاته بقصر الاتحادية مع الرئيس ألفا كوندى رئيس جمهورية غينيا : نجدد التزامنا بروح التضامن والتعاون والتآخي الافريقي ، وأتقدم للسفراء الأفارقة الحاضرين معنا ولشعوبهم ودولهم الصديقة باطيب التمنيات بمناسبة هذا اليوم.
وأضاف الرئيس، أنه ناقش مع الرئيس كوندي سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثانئية المتميزة بناء علي الراوابط القوية والتاريخية التي تجمع البلدين منذ عهد الرئيسين جمال عبد الناصر و احمد سيكتوري، الذين كانا من الاباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الافريقية.
وتابع الرئيس قائلا:- : اتفقنا علي أهمية المضي قدما بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وسرعة عقد اجتماعات اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ نتائج هذه الزيارة وتفعيل الافكار المطروحة لتعزيز التعاون في عدة مجالات و اتفقنا ايضا علي تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات ونقل الخبرات الفنية من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية.
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