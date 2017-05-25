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السلطات التايلاندية تستبعد ضلوع الجماعات المسلحة جنوب البلاد بتفجير المستشفى العسكري
انفجار في تايلاندا

السلطات التايلاندية تستبعد ضلوع الجماعات المسلحة جنوب البلاد بتفجير المستشفى العسكري

2017-05-25 14:34:43
ا ش ا

استبعدت السلطات التايلاندية، اليوم الخميس، إمكانية ضلوع الجماعات المسلحة بجنوب تايلاند في هجوم بقنبلة استهدف مستشفى عسكري في العاصمة بانكوك يوم الاثنين الماضي، معربة عن اعتقادها بأن دافعا سياسيا يقف وراء الهجوم.

وقال سريفارا رانجسيبراهماناكول المسؤول في الشرطة التايلاندية إنه لا يوجد دليل يشير إلى ارتباط تفجير المستشفى العسكري بالجماعات المسلحة في جنوب البلاد.

وأضاف رانجسيبراهماناكول -وفقا لوكالة أنباء فيتنام /فينا/- أن هذا التفجير يماثل 5 هجمات بالقنابل وقعت خلال فترة عدم الاستقرار السياسي في تايلاند عام 2007 نظرا لتشابه بقايا القنبلة التي جمعها خبراء الطب الشرعي.

كما كشف المسؤول أيضا أنه قبل ثلاثة أيام من وقوع هجوم المستشفى العسكري، تم إرسال تحذير إلى معهد السرطان الوطني التايلاندي الذي يقع بالقرب من المستشفى، وهي خطوة لا تتخذها الجماعات المسلحة بجنوب تايلاند.

ووقع الانفجار، الذي أسفر عن سقوط 20 جريحا، في ذكرى انقلاب 22 مايو 2014، الذي استولى فيه العسكريون على السلطة، وقاموا بالحد من الحريات المدنية وأخمدوا أي محاولة للمعارضة. ‎

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