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السيسي يلتقط «الصور التذكارية» مع 40 سفيراً أفريقياً
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يلتقط «الصور التذكارية» مع 40 سفيراً أفريقياً

2017-05-25 14:33:52

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الصور التذكارية مع ما يقرب من 40 سفيرا من السفراء الأفارقة المعتمدين فى القاهرة، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا في ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في 25 مايو 1963.

ورحب الرئيس السيسي بالسفراء الأفارقة الحاضرين كما تقدم لهم ولشعوب دولهم الصديقة بأطيب التمنيات بمناسبة هذا اليوم.

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