أعلن اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين عن وضع خطة عمل بالتنسيق مع الفروع الجغرافية لإدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن؛ وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقال اللواء صابر، إن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وجه بتطبيق خطة؛ لضمان توافر كافة السلع الغذائية والاستراتيجية خلال شهر رمضان المبارك، وفي مقدمتها اللحوم والدواجن، ورؤوس الماشية بأنواعها، والخضر، والفاكهة، والسكر، والأرز، والمكرونة، والمسلي، والزيت، والدقيق، ورصد أي نقص للسلع الرمضانية (الياميش) أو اختناقات بها؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاحتواء أي آثار لها، لافتا إلى انه تم خلال الأسبوعين الماضيين ضبط نحو 25 طن ياميش فاسد قبل ترويجهم بالأسواق.

وأشار اللواء صابر إلى أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وجه كذلك بالتوسع في منظومة (أمان) للمواد الغذائية، لتوفير المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمناسبة شهر رمضان الكريم؛ حيث تم التوسع في منظومة (أمان) ليبلغ عدد منافذها 700 منفذ ثابت ومتحرك، منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل 566 منفذًا ثابتًا ومحلا تجاريا و134 منفذًا متنقلًا يتم تطويرها بصفة دائمة ومستمرة.

وأضاف اللواء صابر أنه تم شن عدد من الحملات لتحقيق الرقابة على أسواق الجملة، والنصف جملة، والتجزئة؛ والتأكد من تناسب مستوى الأسعار وجودة صلاحية المعروض من السلع، ومطابقتها للمواصفات الصحية والقياسية، موضحا في الوقت نفسه أنه سيتم تشديد الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز؛ لضمان توافر الدقيق والخبز بأنواعه، ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، وانتظام الإنتاج طبقا للمعدلات المعتادة، ومنع تهريب الدقيق للسوق السوداء، فضلا عن مكافحة ظواهر الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية والفاسدة والمجهولة المصدر، والتي يتم طرحها بالأسواق بعد إعادة تعبئتها وتغيير تاريخ صلاحيتها.

وشدد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين على تكثيف الجهود؛ للتصدي لظاهرة تهريب السلع المدعمة، وفى مقدمتها القمح، والدقيق، والخبز المدعم، والزيت التمويني، والسكر التمويني، وإسطونات البوتاجاز، لغير مستحقيها وتجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وأشار إلى أنه تم خلال الفترة الماضية عقد عدة اجتماعات مع أصحاب السلاسل التجارية الكبرى، والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية؛ لحث التجار على الالتزام بعدم زيادة الأسعار زيادات غير مبررة، فضلا عن عقد اجتماع مع جهاز حماية المستهلك، للعمل على توعية المستهلك بحقوقه، مع متابعة ومراقبة الواردات الجمركية، ومتابعة الرسائل المستوردة والمفرج عنها وتحت التحفظ والمرفوضة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف اللواء صابر أنه وجه بتكثيف المرور على المجازر الرئيسية، للتأكد من تمام التشغيل وسلامة مذبوحات اللحوم، وكذلك المرور على الثلاجات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك؛ لضمان سلامة المعروض منها وكفايته لحاجة المستهلكين والبيع بالأسعار المقررة، وذلك بالتنسيق مع مفتشي الطب البيطري.

ونوه مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين إلى تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة، والغرف الفرعية، والفروع الجغرافية بمديريات الأمن، لتلقى شكاوي المواطنين على مدار الـ24 ساعة، والعمل على حلها بطريقة فورية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية؛ وذلك من خلال خمسة خطوط هاتفية على أرقام ( 2060800 ، 24060801 ، 24060801، 24060803، 24060804 )، واتخاذ اللازم نحوها بشكل فوري.