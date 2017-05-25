أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة الصناعة أهمية منح المزيد من التسهيلات لنفاذ الصادرات المصرية إلى السوق البيلاروسي، وبصفة خاصة المنتجات الزراعية وتسهيل عملية تسجيل الأدوية.

جاء ذلك جلسة مباحثات مع فلاديمير ماكيه وزير الخارجية البيلاروسي، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الرابعة للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة المنعقدة بالعاصمة مينسك ، والتي تناولت أهمية خارطة طريق التعاون الاقتصادي المصري البيلاروسي المطروحة للتفاوض حاليا، والتي تمثل خطة عمل شاملة لتعميق وتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين ، وقد شارك في المباحثات الدكتور هشام عرفات وزير النقل.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة - في بيان اليوم الخميس- إلى أن جلسة المباحثات تضمنت أهمية زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في المجال الصناعي والسياحي ، لا سيما فيما يتعلق بزيادة التدفق السياحي البيلاروسي إلى مصر ، خاصة وأن مصر تمثل أحد أهم المقاصد السياحية للسائح البيلاروسي.

من جانبه أكد فلاديمير ماكيه وزير الخارجية البيلاروسي ترحيبه بالوفد المصري رفيع المستوى والذي يعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين ، مشيرا إلى أهمية توسيع حجم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ، خاصة في المجال الصناعي وفي صناعة الآلات والمعدات والأثاث على وجه التحديد.

وذكرت الوزارة أن قابيل قام بتفقد المنتدى الصناعي البيلاروسي - والذي يعد من أهم المعارض التي تخدم القطاع الصناعي البيلاروسي ويستهدف معاونة المؤسسات والمشروعات البيلاروسية في التوسع في الإنتاج القائم على التكنولوجيا - وذلك لسرعة نفاذ هذه المنتجات إلى الأسواق المحلية والخارجية ، فضلا عن توفير وسائل التكنولوجيا والمعدات الحديثة وجذب الاستثمارات، حيث تشرف الحكومة البيلاروسية على المنتدى وتدعمه بالكامل ، ويحظى المعرض بمشاركة سنوية تتراوح من 200-300 شركة من أكثر من 30 دولة أوروبية وغير أوروبية ، حيث أصبح يتمتع بشهرة عالمية واسعة.

ويشمل المنتدي هذا العام عددا من المعارض الهامة من بينها المعرض الـ20 للابتكارات والتكنولوجيا الصناعية “تكنوبروم” والندوة الدولية لجودة المعدات والتكنولوجيا ، والملتقي العالمي الدولي والمعرض الخاص للتكنولوجيا والمواد الابتكارية “أي أم تك”.

كما أشاد قابيل بالتطور التكنولوجي الهائل الذي وصلت إليه الصناعة البيلاروسية ، وهو الأمر الذي تسعى مصر للاستفادة منه في إدخال التكنولوجيات الحديثة للصناعة المصرية بهدف زيادة قدرتها على المنافسة سواء داخل السوق المحلي أو الخارجي.

رافق الوزير خلال الزيارة المهندس حسام خطاب مساعد وزير التجارة والصناعة، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية والمستشار التجاري ناصر حامد رئيس المكتب التجاري بموسكو.