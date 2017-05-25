سياسي تونسي: «الجزيرة» تدمر الدول العربية سياسيا2017-05-25 14:17:58
انتقد الدكتور محمد الهاشمي الحامدي رئيس حزب “المحبة” التونسي، سياسات شبكتي قنوات “الجزيرة” و”أم بي سي” التلفزيونيتين
وقال الهاشمي من خلال تغريدات له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر”: “قناة العربية ومجموعة (ام بي سي) عامة ليست أهلا للثقة ولا للإحترام ولا للتصديق. لكن مشكلة قطر الكبرى هي في ما فعلته بليبيا وسوريا واليمن.، فليبيا اليوم دول وميليشيات وحكومات متصارعة. للأسف الشديد، كان لقطر دور كبير في تزييف الحقائق فيها وتبرير دخول قوات الناتو إليها.. وكان اليمن يعاني في عهد صالح، لكن كان موحدا، وفي حكومته اشتراكيون وإخوان مسلمون وناصريون. استلمته الجزيرة و قطر والنتيجة ما ترون!”.
وأضاف: “ماذا لو كانت العربية والجزيرة وجهين لعملة واحدة؟ العربية و(ام ب سي)لتدمير الشخصية العربية فكريا وثقافيا والجزيرة لتدمير الدول العربية سياسيا؟”.
وتابع قائلا: ” بالمنطق الواضح البسيط.. من يدعم قنوات ام بي سي العربية يصعب جدا أن يكون في نفس الوقت خادما مخلصا للإسلام.. لا فائدة من إخفاء الحقيقة!”.
قناة العربية ومجموعة ام بي سي عامة ليست أهلا للثقة ولا للإحترام ولا للتصديق.— محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) ٢٥ مايو، ٢٠١٧
لكن مشكلة #قطر الكبرى هي في ما فعلته بليبيا وسوريا واليمن..
مثلا:#ليبيا اليوم دول وميليشيات وحكومات متصارعة. للأسف الشديد، كان ل #قطر دور كبير في تزييف الحقائق فيها وتبرير دخول قوات الناتو إليها.— محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) ٢٥ مايو، ٢٠١٧
مثال ثاني— محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) ٢٥ مايو، ٢٠١٧
كان #اليمن يعاني في عهد صالح، لكن كان موحدا، وفي حكومته اشتراكيون وإخوان مسلمون وناصريون.
استلمته الجزيرة و #قطر
والنتيجة ما ترون!
ماذا لو كانت العربية والجزيرة وجهين لعملة واحدة؟— محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) ٢٥ مايو، ٢٠١٧
العربية وام ب سي لتدمير الشخصية العربية فكريا وثقافيا
والجزيرة لتدمير الدول العربية سياسيا؟
العفو.— محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) ٢٥ مايو، ٢٠١٧
بالمنطق الواضح البسيط..
من يدعم قنوات ام بي سي العربية يصعب جدا أن يكون في نفس الوقت خادما مخلصا للإسلام..
لا فائدة من إخفاء الحقيقة! https://t.co/w02faKZlHW
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