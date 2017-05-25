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سياسي تونسي: «الجزيرة» تدمر الدول العربية سياسيا
الدكتور محمد الهاشمي الحامدي رئيس حزب
الدكتور محمد الهاشمي الحامدي رئيس حزب "المحبة" التونسي

سياسي تونسي: «الجزيرة» تدمر الدول العربية سياسيا

2017-05-25 14:17:58
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انتقد الدكتور محمد الهاشمي الحامدي رئيس حزب “المحبة” التونسي، سياسات شبكتي قنوات “الجزيرة” و”أم بي سي” التلفزيونيتين
وقال الهاشمي من خلال تغريدات له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر”: “قناة العربية ومجموعة (ام بي سي) عامة ليست أهلا للثقة ولا للإحترام ولا للتصديق. لكن مشكلة قطر الكبرى هي في ما فعلته بليبيا وسوريا واليمن.، فليبيا اليوم دول وميليشيات وحكومات متصارعة. للأسف الشديد، كان لقطر دور كبير في تزييف الحقائق فيها وتبرير دخول قوات الناتو إليها.. وكان اليمن يعاني في عهد صالح، لكن كان موحدا، وفي حكومته اشتراكيون وإخوان مسلمون وناصريون. استلمته الجزيرة و قطر والنتيجة ما ترون!”.
وأضاف: “ماذا لو كانت العربية والجزيرة وجهين لعملة واحدة؟ العربية و(ام ب سي)لتدمير الشخصية العربية فكريا وثقافيا والجزيرة لتدمير الدول العربية سياسيا؟”.
وتابع قائلا: ” بالمنطق الواضح البسيط.. من يدعم قنوات ام بي سي العربية يصعب جدا أن يكون في نفس الوقت خادما مخلصا للإسلام.. لا فائدة من إخفاء الحقيقة!”.

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