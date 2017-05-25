جوجل تطرح ميزة "مجموعة العائلة"2017-05-25 14:12:43
أصبحت مشاركة الصور والمذكرات الخاصة والأحداث الهامة مع العائلة أسهل بكثير، بفضل ميزة جديدة تقدمها جوجل.
وتتيح الميزة الجديدة إمكانية مشاركة المحتوى الرقمي، بما في ذلك تطبيقات أندرويد والصور والملاحظات والبرامج التلفزيونية، وكذلك الأفلام والكتب الإلكترونية، من متجر بلاي مع ما يصل إلى 5 من أفراد العائلة.
وتعمل جوجل اليوم على توسيع نطاق المشاركة العائلية، لتشمل أيضا تقويم جوجل والصور وغوغل كيب (خدمة تدوين وحفظ الملاحظات).
وأعلنت جوجل عن خططها الجديدة في المؤتمر السنوي الذي عُقد الأسبوع الماضي، حيث يتيح خيار “مجموعة العائلة” إمكانية مشاركة صورة واحدة أو ألبوم كامل، مع عدة أشخاص بنقرة زر واحدة، بدلا من إرسالها بشكل فردي.
وتعمل ميزة “جوجلل كيب” بالطريقة نفسها، حيث يمكن إضافة مجموعة العائلة إلى أي ملاحظة مدونة، ما يتيح للجميع إمكانية تحرير وإجراء تغييرات معينة.
وفي حين أن مشاركة تقويمات غوغل ليست شيئا جديدا، إلا أنه سيتم إنشاء تقويم “العائلة” تلقائيا، بمجرد إعداد “مجموعة العائلة”.
وحاليا، ستُطرح ميزات “العائلة” الجديدة المتعلقة بمشاركة التقويم والصور وغيرها، في البلدان التالية: أستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا، بالإضافة إلى اليابان والمكسيك ونيوزيلندا وروسيا وإسبانيا وبريطانيا وكذلك الولايات المتحدة.
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