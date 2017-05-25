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البحرين: مقتل 5 خلال مداهمة مسقط رأس زعيم شيعي
اشتباكات في البحرين

البحرين: مقتل 5 خلال مداهمة مسقط رأس زعيم شيعي

2017-05-25 14:25:30
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قالت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الخميس إن السلطات تحقق في مقتل خمسة أشخاص أثناء مداهمة لمسقط رأس رجل الدين الشيعي البارز آية الله عيسى قاسم.

وذكر بيان الوزارة أن الخمسة كانوا ضمن مجموعة هاجمت قوات الأمن أثناء حملة على “جماعات إرهابية” في قرية الدراز يوم الثلاثاء أسفرت عن اعتقال ما يقرب من 300 شخص.

وقال ناشطون إن القتلى الخمسة مدنيون عزل كانوا ضمن مئات يتبادلون حراسة منزل الزعيم الشيعي بعد أن سحبت منه السلطات الجنسية العام الماضي مما أثار مخاوف من طرده خارج المملكة.

واتهمت السلطات الزعيم الشيعي بإذكاء الانقسامات الطائفية وهو ما ينفيه قاسم.

وقالت الوزارة إن 31 رجل شرطة أصيبوا عندما هاجمت المجموعة قوات الأمن. وذكر النشطاء أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وطلقات البنادق لتفرقة المئات من أنصار قاسم الذين كانوا محتشدين أمام منزله.

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