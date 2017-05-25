يبدو أن ميزة قزحية العين في هاتف جالاكسي S8، الطريقة الأكثر أمانا لقفل الهاتف، ولكن الهاكر، جان كريسلر، أثبت عكس ذلك.

حيث كشف جان كريسلر، المعروف باسم “ستاربوغ”، من خلال مقطع فيديو، عن إمكانية اختراق التكنولوجيا الرائعة لفتح الهاتف عبر قزحية العين، بأبسط تقنيات القرصنة الإلكترونية.

ويبين الفيديو قدرة، ستاربوغ، على التقاط صورة الأشعة تحت الحمراء لوجه المستخدم، باستخدام الوضع الليلي عند التصوير بالكاميرا.

وقام جان بطباعة الصورة على طابعة الليزر العادية، ليقوم بخداع كاميرا غالاكسي S8، بوضع العدسات اللاصقة على الصورة، لإعطائها مظهر العين البشرية الحقيقية.

وقام الهاكر بالتحايل على ميزة التعرف على الوجه في غالاكسي S8 عبر الصورة، ليحدث الاختراق بكل بساطة.

ولا يعد هذا الاختراق الأول من نوعه بالنسبة لـ ستاربوغ، ففي الماضي، أعاد إنشاء بصمة الإصبع لوزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، باستخدام صور أصابعها، كما كان من أول المخترقين لبصمة آبل بعد أيام فقط من إطلاقها.