تنوي شركة “روسكوسموس” الروسية إنشاء منصتين خاصتين لإطلاق صاروخ “أنغارا” فائق الثقل.

وتقضي الخطة الجديدة حسب صحيفة “كوميرسانت” الروسية، بالتخلي عن إنشاء 4 منصات لصاروخ “أنغارا” وبناء واحدة في كل من قاعدة “فوستوتشني” الفضائية، أقصى شرق روسيا، وأخرى في قاعدة “بليسيتسك” الفضائية العسكرية، شمال غرب روسيا.

يذكر أن المجمع الصاروخي الروسي الواعد “أنغارا”، يضم أسرة من الصواريخ النظيفة بيئيا، بمختلف أنواعها حسب الحمولة التي تنقلها.

ويسمح صاروخ “أنغارا آ 5 في” الواعد، المزود بمرحلة ثالثة تعمل بالهيدروجين، بإطلاق 37.5 طن من الحمولة إلى المدار الأرضي المنخفض.

وتشكل وحدات “أو أر أم” الصاروخية النظيفة بيئيا والعاملة بالأكسيجين والكيروسين أساسا لتصميم صواريخ “أنغارا” بأنواعها، إذ تستخدم في المرحلتين الأولى والثانية للصاروخ. وتتوقف حمولة الصاروخ على عدد وحدات “أو أر أم” المتوفرة فيه.