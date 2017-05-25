قامت الملكة إليزابيث ، اليوم الخميس ، بزيارة مستشفى مانشستر الملكي للأطفال حيث يجري علاج الأطفال المصابين في التفجير الإرهابي بمدينة مانشستر البريطانية.

وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية - في نبأ بثته على موقعها الإلكتروني - إن الملكة التقت بعض المصابين في مستشفى مانشستر الملكي للأطفال.

وأوضحت أن 12 طفلا تحت عمر 16 عاما تم نقلهم إلى هذه المستشفى بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع الإثنين الماضي خلال حفل غنائي في ساحة “مانشستر أرينا”، وأسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 59 آخرين.