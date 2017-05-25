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شاهد.. موقف غريب من حارس السيسي خلال مرافقته نظيره الغيني
السيسي مع ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا ‎

شاهد.. موقف غريب من حارس السيسي خلال مرافقته نظيره الغيني

2017-05-25 14:32:09
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منع حارس الرئيس عبدالفتاح السيسي، إحدى المترجمات من الاقتراب منه خلال مرافقته لنظيره الغيني ألفا كوندي، متجهين لعقد مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، اليوم الخميس.

وبينت شاشة “إكسترا نيوز” لقطات من هذا الموقف الذي أظهر دهشة ومفاجئة المترجمة من هذا التصرف.

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