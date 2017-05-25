أعلنت جمعية “الباقيات الصالحات” استعدادها لشهر رمضان المبارك بعدد من المبادرات والمشروعات الخيرية.

وقال اللواء أسامة آدم، مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية في بيان وزعه عبر البريد الالكتروني اليوم الخميس، وصل شبكة الإعلام العربية “محيط” إن “الباقيات الصالحات” بصدد إطلاق “قوافل الخير” لتوزيع كراتين المواد الغذائية واللحوم في مناطق مختلفة من محافظات مصر، منها بنى سويف والمنيا والواحات البحرية ومنطقة بطن البقر والخليفة والمقطم.

وأشار “آدم” إلى إقامة مائدة إفطار تسع 300 فرد يوميًا طوال شهر رمضان بساحة مجمع الباقيات الصالحات بالمقطم، بالإضافة إلى توزيع وجبات إفطار ساخنة لـ100 صائم يومياً في شوارع الأحياء الفقيرة والعشوائيات بالقاهرة الكبرى.

وأوضح أن الجمعية تقيم في شهر رمضان مسابقة لتحفيظ القرآن، ويتم تكريم الفائزين باحتفالية كبرى ليلة السابع والعشرين، فضلاً عن الندوات الدينية التي يلقيها كبار أئمة وشيوخ الأزهر الشريف بمسجد عبلة الكحلاوي المجاور للجمعية.

ونوه باستمرار المساعدات الإنسانية طوال شهر رمضان من تجهيز للعرائس الأيتام، والمشروعات الصغيرة والمساعدات المادية