علماء: الفلفل الحار يساهم في إنقاص الوزن2017-05-25 14:02:21
أكد علماء أمريكيون أن تناول الفلفل الحار أو ما يعرف بـ “فلفل التشيلي” يقي من العديد من الأمراض ويساهم في إنقاص الوزن.
وفي مقالة نشرتها مجلة mBio العلمية قال العلماء: “وجدنا أن مادة الكابسيسين Capsaicin وهي أحد المركبات النشطة الموجودة في الفلفل الحار، وفي حال دخولها إلى الجهاز الهضمي للإنسان، فإنها تقلل من عدد ونشاط البكتيريا الضارة، وفي نفس الوقت تحفز نشاط الأحياء الدقيقة المفيدة الموجودة في الجهاز الهضمي”.
وأشاروا إلى أن النتائج تبين أهمية تلك المادة لعملية الهضم، كون الأحياء الدقيقة المفيدة الموجودة في الجهاز الهضمي تساعد وتسرع من عملية هضم وامتصاص المواد الغذائية، وبالتالي فإن تناول الكابسيسين يساعد بتسريع عملية الأيض وخسارة الوزن.
كما أوضحوا أن الفلفل الحار، من الناحية الغذائية، يحتوي على كميات عالية من فيتامين C، ومركب بيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم الى فيتامين A حسب الحاجة، إضافة لاحتوائه على فيتامينات B، وعناصر الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم الضرورية لصحة الجسم.
يذكر أن تلك الدراسات ليست الأولى من نوعها، والتي تبين فوائد تناول الفلفل الحار على الصحة، فالكثير من الدراسات الطبية أكدت أنه يساعد على حرق الدهون في الجسم، كما أن مكوناته تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقي من أمراض القلب والشرايين، فضلا عن استخداماتها في تخفيف آلام المفاصل والروماتيزم.
ولكن وفي نفس الوقت، ينصح الأطباء بعدم المبالغة بأكله، كون الإفراط بتناوله قد يتسبب بأمراض كالحساسية والبواسير وقرحات المعدة.
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