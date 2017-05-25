العلماء يكشفون عن فوائد جديدة لتناول الشوكولاتة2017-05-25 14:00:15
أكد علماء دنماركيون أن الاستهلاك المنتظم لكميات قليلة من الشوكولاتة يقي من الإصابة بأمراض القلب.
وأكد العلماء في مقالة نشرتها مجلة جامعة هارفارد الأمريكية أن: “أبحاثهم الأخيرة بينت أن تناول الشوكولاتة بكميات قليلة أسبوعيا يقي من أمراض القلب وخصوصا (الرجفان الأذيني)، فالاختبارات التي أجروها أظهرت أن النساء اللواتي يتناولن نحو 30 غراما من الشوكولاتة أسبوعيا، قلت احتمالات الإصابة بالرجفان الأذيني لديهن بنسبة 21%، أما الرجال الذين يتناولون من 60 إلى 180 غراما في الأسبوع فانخفضت احتمالية إصابتهم بهذا المرض بنسبة 23%”.
وأشاروا إلى أنهم توصلوا لتلك النتائج بعد مراجعة الملفات الطبية لأكثر من 55 ألف شخص، حيث تم تقييم الحالة الصحية والعادات الغذائية لهم، بناء على الملفات التي حصلوا عليها من منظمة الصحة العالمية، والتي جمعت في الفترة ما بين عامي 1993 و1997.
وأوضحوا أن الحديث يدور في الدرجة الأولى عن الشكولاتة الداكنة التي تحتوي على كميات أكبر من الكاكاو، وكمية أقل من السعرات الحرارية.
ويذكر أن العديد من الدراسات السابقة كانت تحدثت عن فوائد تناول الشوكولاتة، كون الكاكاو الموجود فيها يحتوي على كميات وفيرة من الـ”فلافونيدات” ذات الخصائص المضادة للأكسدة، حيث تساعد على الوقاية من أمراض القلب والشرايين والسرطانات.
-
دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميًّا مساء الجمعة لاستطلاع هلال شهر رمضانThu, 25 May 2017 09:01:30 GMT
-
الحكومة توافق على 6 «اتفاقيات بترولية».. ورفعها للبرلمان
وافق مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم الخميس، على 6 اتفاقيات لقطاع البترول؛ في مجال البحث والاستكشاف. وأعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، أنه سوف يتم رفع ...Thu, 25 May 2017 10:02:26 GMT
-
السيسي يستقبل الرئيس الغيني في «الاتحادية»
استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، بقصر الاتحادية، الرئيس الغيني ألفا كوندي، الذي يقوم بزيارة رسمية للقاهرة. وعزفت الموسيقى العسكرية، ...Thu, 25 May 2017 09:36:57 GMT
-
تأييد التحفظ على أسهم مبارك في «المقاصة»
قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية برفض استشكال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، للمطالبة بإلغاء قرار الحجز الإدارى على أسهم الرئيس ...Thu, 25 May 2017 10:29:18 GMT
-
غرفة القاهرة : توافر السلع واستقرار السوق مع دخول رمضان
أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام بالغرف التجارية ،عن استقرار حالة السوق قبل استقبال شهر رمضان بساعات؛ ...Wed, 24 May 2017 10:45:29 GMT
-
4.2 مليار جنيه.. زيادة في إيرادات «البترول»
شهد مشروع الموازنة العامة لديوان عام وزارة البترول للعام المالى الجديد 2017/2018 زيادة فى الإيرادات، بإجمالى 4.2 مليار جنيه عن العام المالى الجارى، بجانب زيادة فى ...Wed, 24 May 2017 09:54:46 GMT
-
في رمضان.. نصائح هامة لمرضى السكر
أكدت الدكتورة علا خيرالله، رئيس وحدة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة، أن معدلات الإصابة بمرض “السكر” ليست مسئولية الصحة منفردة، بل تشاركها وزارات التعليم ...Thu, 25 May 2017 09:53:04 GMT
-
الطيب: التحاق 40 ألف طالب بالأزهر.. وترجمة بيانات «الإرهابيين» - محيط
أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن التحديات والظروف العالمية الراهنة هي التي أفرزت هذا الإرهاب الأسود، موضحًا أن طلاب وخريجي وعلماء وأساتذة الأزهر الشريف…Wed, 24 May 2017 10:04:20 GMT
-
السيسي يأمر.. الحصول على رخصة «التدريب الطبي» قبل 2020 - محيط
سأل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدكتور أسامة الشاذلي، مدير أحد المعاهد الطبية، التي تم افتتاحها اليوم الثلاثاء، عن الوقت الذي سوف تحصل فيها مصر على…Tue, 23 May 2017 10:22:04 GMT