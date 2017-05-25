عاقبت دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، لدواع أمنية، اليوم، برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب، ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق، 16 من جماعة الإخوان الإرهابية، فى القضية رقم 1872 جنايات قسم ثان الزقازيق، بالسجن المؤبد لـ 6، و15 سنة لاثنين، والسجن 3 سنوات لـ5 آخرين.

كانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، قد أحالت 13 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بمدينة الزقازيق، لقيامهم بتحطيم عدد من المحال وإشعال النيران بالسيارات بالقرب من منطقة الغشام، دائرة قسم ثان الزقازيق، وحيازتهم مطبوعات تحرض على العنف وإثارة الشغب، وتنظيم مسيرات معادية للدولة، ومؤسسات الجيش والشرطة، إلى دائرة إرهاب الشرقية.

وفى سياق متصل، شهد محيط مجمع محاكم بلبيس، استنفار أمنى مكثف بإشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية.