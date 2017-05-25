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سحر نصر : مجلس الوزراء يوافق على تعديل قرار تنظيم إدارة البورصة المصرية
البورصة المصرية
البورصة المصرية

سحر نصر : مجلس الوزراء يوافق على تعديل قرار تنظيم إدارة البورصة المصرية

2017-05-25 13:57:19
وكالات

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ، اليوم الخميس ، إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وافق اليوم على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 191لسنة 2009 والخاص بتنظيم إدارة البورصة المصرية، مشيرة إلى أن التعديل يتعلق بالحوكمة والمساءلة والشفافية والتجديد لرئيس البورصة لمدة واحدة فقط.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء على هامش اجتماع المجلس إن المحور الأول للتعديل يتعلق بالحكومة والشفافية والتأكيد على استقلالية رئيس البورصة ، حيث سيتم تعيينه مدة واحدة يجوز تجديدها لفترة واحدة فقط ، مشيرة إلى أن انتخابات مجلس إدارة البورصة ستتم يوم 22 يونيو.

وأوضحت الوزيرة أن المحور الثاني يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي المشاريع التي توفر الكثير من العدالة.

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