أكد المهندس جمال الشرقاوي رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين قد شدد على ضرورة الانتهاء من صرف السلع التموينية قبل يوم 19 مايو والتفرغ لتوفير سلع رمضان، مشيرا إلى أن الوزارة قد تمكنت من صرف جميع السلع التموينية بنسبة 100 %.

وأعلن الشرقاوي من خلال لقاءه ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الخميس، أن الشركة قد تعاقدت مع كافة المستوردين لياميش رمضان، موضحا أن المستوردين لهم تاريخ مشرف في استيراد الياميش من حيث الجودة والأسعار.

وأضاف أن الوزارة قد عقدت اجتماعات مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لعمل شوادر لبيع السلع التموينية بأسعار معرض “أهلا رمضان”، مؤكدا أن الشركة قامت بعمل 35 شادر بالإضافة إلى أنه سيتم تنظيم شوادر أخرى.

وأشار إلى أنه تم تخفيض سعر كيلو السكر من 10,5 جنيه إلى 10 جنيه كما تم طرح سعر زجاجة زيت الطعام “عباد الشمس” بسعر 16 جنيه بدلا من 20 جنيه، بالإضافة إلى طرح الأرز البلدي بسعر 6 جنيه للكيلو.

كما ذكر أنه تم استيراد قمر الدين من سوريا نظرا لجودته الجيدة بسعر 23 جنيه، مؤكدا أن أسعار البلح يتراوح ما بين 8 إلى 13 جنيه للكيلو.

ونوه أنه تم طرح الياميش بأسعار مخفضة بمعرض “أهلا رمضان”، حيث تم طرح كيلو اللوز بسعر 90 جنيه والتين السوري الأصلي بسعر 32 جنيه والبندق بـ100 جنيه الكيلو، و102 جنيه لـ”عين الجمل”.