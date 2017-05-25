الصليب الأحمر: يجب فصل المساعدات الإنسانية في سوريا عن العملية السياسية2017-05-25 13:53:38
دعا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، إلى تجنب الربط بين إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا وسير عملية التسوية السياسية في البلاد.
وقال ماورير في بيان صحفي بعد زيارة قام بها إلى سوريا: “يجب تقديم المساعدات الانسانية بمعزل عن العملية السياسية، ويجب ألا تعمي هذه العملية أنظار العالم عن رؤية معاناة الشعب السوري”، محذرا من أن عدم انتظام المساعدات المقدمة للسكان في البلاد يعرضهم لمخاطر من بينها سوء التغذية، واستخدام المياه الملوثة، وتردي الحالة الصحية.
وأشار المسؤول إلى أن الصليب الأحمر تمكن، بالتعاون مع أطراف النزاع، من تنفيذ 19 عملية لإيصال المساعدات الإنسانية عبر خطوط المواجهة في العام الحالي، لكن حاجة السوريين إلى المساعدات متزايدة وضخمة، وستبقى كذلك “حتى وإن انطفأت جذوة النزاع غدا”.
-
دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميًّا مساء الجمعة لاستطلاع هلال شهر رمضانThu, 25 May 2017 09:01:30 GMT
-
الحكومة توافق على 6 «اتفاقيات بترولية».. ورفعها للبرلمان
وافق مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم الخميس، على 6 اتفاقيات لقطاع البترول؛ في مجال البحث والاستكشاف. وأعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، أنه سوف يتم رفع ...Thu, 25 May 2017 10:02:26 GMT
-
السيسي يستقبل الرئيس الغيني في «الاتحادية»
استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، بقصر الاتحادية، الرئيس الغيني ألفا كوندي، الذي يقوم بزيارة رسمية للقاهرة. وعزفت الموسيقى العسكرية، ...Thu, 25 May 2017 09:36:57 GMT
-
تأييد التحفظ على أسهم مبارك في «المقاصة»
قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية برفض استشكال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، للمطالبة بإلغاء قرار الحجز الإدارى على أسهم الرئيس ...Thu, 25 May 2017 10:29:18 GMT
-
غرفة القاهرة : توافر السلع واستقرار السوق مع دخول رمضان
أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام بالغرف التجارية ،عن استقرار حالة السوق قبل استقبال شهر رمضان بساعات؛ ...Wed, 24 May 2017 10:45:29 GMT
-
4.2 مليار جنيه.. زيادة في إيرادات «البترول»
شهد مشروع الموازنة العامة لديوان عام وزارة البترول للعام المالى الجديد 2017/2018 زيادة فى الإيرادات، بإجمالى 4.2 مليار جنيه عن العام المالى الجارى، بجانب زيادة فى ...Wed, 24 May 2017 09:54:46 GMT
-
في رمضان.. نصائح هامة لمرضى السكر
أكدت الدكتورة علا خيرالله، رئيس وحدة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة، أن معدلات الإصابة بمرض “السكر” ليست مسئولية الصحة منفردة، بل تشاركها وزارات التعليم ...Thu, 25 May 2017 09:53:04 GMT
-
الطيب: التحاق 40 ألف طالب بالأزهر.. وترجمة بيانات «الإرهابيين» - محيط
أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن التحديات والظروف العالمية الراهنة هي التي أفرزت هذا الإرهاب الأسود، موضحًا أن طلاب وخريجي وعلماء وأساتذة الأزهر الشريف…Wed, 24 May 2017 10:04:20 GMT
-
السيسي يأمر.. الحصول على رخصة «التدريب الطبي» قبل 2020 - محيط
سأل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدكتور أسامة الشاذلي، مدير أحد المعاهد الطبية، التي تم افتتاحها اليوم الثلاثاء، عن الوقت الذي سوف تحصل فيها مصر على…Tue, 23 May 2017 10:22:04 GMT