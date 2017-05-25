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الصليب الأحمر: يجب فصل المساعدات الإنسانية في سوريا عن العملية السياسية
الصليب الاحمر

الصليب الأحمر: يجب فصل المساعدات الإنسانية في سوريا عن العملية السياسية

2017-05-25 13:53:38
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دعا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، إلى تجنب الربط بين إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا وسير عملية التسوية السياسية في البلاد.

وقال ماورير في بيان صحفي بعد زيارة قام بها إلى سوريا: “يجب تقديم المساعدات الانسانية بمعزل عن العملية السياسية، ويجب ألا تعمي هذه العملية أنظار العالم عن رؤية معاناة الشعب السوري”، محذرا من أن عدم انتظام المساعدات المقدمة للسكان في البلاد يعرضهم لمخاطر من بينها سوء التغذية، واستخدام المياه الملوثة، وتردي الحالة الصحية.

وأشار المسؤول إلى أن الصليب الأحمر تمكن، بالتعاون مع أطراف النزاع، من تنفيذ 19 عملية لإيصال المساعدات الإنسانية عبر خطوط المواجهة في العام الحالي، لكن حاجة السوريين إلى المساعدات متزايدة وضخمة، وستبقى كذلك “حتى وإن انطفأت جذوة النزاع غدا”.

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