ننشر تفاصيل لقاء "أبو الغيط" بمبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية2017-05-25 14:02:03
بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، خلال لقائه اليوم الخميس ، مع الدكتور أحمد المريخي مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، سبل تطوير التعاون بين الأمانة العامة للجامعة ومكتب المبعوث فيما يخص مخاطبة الأوضاع الإنسانية المتردية التي تشهدها بعض الدول العربية، خاصة الدول التي تعاني من نزاعات مسلحة.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية ، في بيان صحفي ، بأن “أبو الغيط” أعرب ، خلال اللقاء ، عن تقديره للجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة بشكل عام ، ومكتب المبعوث على وجه الخصوص، من أجل توفير المساعدات الإنسانية للمواطنين العرب في الدول التي تواجه أزمات إنسانية أو نزاعات مسلحة، بما في ذلك في كل من سوريا وليبيا واليمن والصومال، وأيضا في إطار العمل من أجل توفير الاحتياجات المختلفة للاجئين العرب، خاصة في دول الجوار العربي.
وقال “عفيفي” إن “أبو الغيط” عرض لأهم الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للجامعة العربية في هذا المجال الهام ، معربا عن تطلعه لأن تشهد الفترة المقبلة الارتقاء بحجم ومستوى التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة في هذا الصدد، ومن خلال النظر في إمكانية اتفاق الجانبين على قيام آليات عمل جديدة مشتركة بما يدعم الجهود الرامية لاحتواء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها عدة دول عربية، خاصة في إطار التعامل مع التدفقات الضخمة للاجئين والنازحين الناتجة عن الأزمة في سوريا باعتبارها أكبر أزمة إنسانية يمر بها العالم خلال المرحلة الحالية.
وأشار”عفيفي” إلى أن مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة حرص على أن يعرض بدوره لأهم عناصر الخطط والبرامج والأنشطة التي تنفذها الأمم المتحدة في المنطقة العربية، مؤكدا محورية التنسيق في هذا الشأن مع الجامعة العربية وأهمية النظر في اتخاذ خطوات تنفيذية مشتركة بهدف وقف التدهور في الأوضاع الإنسانية الذي تشهده بعض الدول العربية.
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