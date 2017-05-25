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زيادة إجازة المرأة الحامل إلى 4 أشهر
هالة السعيد وزيرة التخطيط

زيادة إجازة المرأة الحامل إلى 4 أشهر

2017-05-25 13:17:19

ذكرت فضائية “اكسترا نيوز” في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء اللجنة العليا للإصلاح والإدارة برئاسة رئيس الوزراء.

وأوضحت، أنه تقرر زيادة إجازة المرأة الحامل إلى 4 أشهر بدلًا من 3 بقانون الخدمة المدنية الجديد.

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