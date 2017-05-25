وزير الداخلية يحضر حفل تخريج دفعة معاوني الأمن2017-05-25 12:59:29
شهد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من طلبة معاوني الأمن بالبحيرة، والذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال بيوم التدريب بمناسبة انتهاء العام التدريبي (2016/2017) واليوبيل الذهبي لإنشاء مصلحة التدريب.. وذلك بحضور السادة مساعدي الوزير وقيادات وزارة الداخلية وقطاع مصلحة التدريب بمشاركة هيئة التدريب بالقوات المسلحة.
بدأ الاحتفال بتفقد السيد الوزير المعرض الأمنى الذى تضمن عرض لكافة التقنيات والمعدات الحديثة والمتطورة التى تسهم فى تفعيل العمل الأمني بوزارة الداخلية .. وذلك فى إطار حرص الوزارة على توفير كافة الإمكانات للارتقاء بمستويات الأداء الميداني والاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية وتسليحهم بالعلم والمهارة التى تعينهم على تنفيذ كل ما يكلفون به من مهام وطنية .
وفى دقة وانضباط متميز قدمت مجموعات من طلبة المعهد بعض العروض التى أظهرت مدى كفاءة المهارات التدريبية التى اكتسبوها خلال فترة الدراسة على نحو يتوائم مع المستجدات والتحديات الأمنية .. حيث شملت ( السلاح الصامت – موسيقات الشرطة - الاشتباك والدفاع عن النفس – عمليات الشرطة ).
كما تضمن الاحتفال عرض للمركبات المنضمة حديثاً للعمل بمختلف قطاعات الوزارة والتى تستخدم فى أعمال ( الحماية المدنية -المرور - النجدة - المسطحات المائية – الخدمات الطبية) لدعم فعاليات شتى مقومات الأداء الأمنى فى ثنايا المواجهة الشاملة للجريمة فى شتى صورها والتعامل معها من خلال منظومة عمل متكاملة .. وقد إختتم الحفل بالعرض العسكرى العام .
وخلال كلمته إستعرض اللواء مساعد الوزير لقطاع مصلحة التدريب الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بما يواكب التطورات التى تشهدها الساحة وما تطرحه من تحديات فى إطار رسالة مصلحة التدريب لإعداد كوادر بشرية مؤهلة تتسلح بالعلم والإنضباط والتضحية من أجل الوطن .. مشيراً إلى الدعم الأكيد الذى تولية الوزارة للعملية التدريبية لتحقيق مستهدفاتها .. مشيداً بالتعاون المثمر مع القوات المسلحة والذى يشمل العديد من المجالات التدريبية، ويعكس الحرص على تطوير العمل المشترك .
وقد أدى الخريجون وقوامهم(1203) اليمين أمــام السيد الوزير تمهيداً لإستلامهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية.. حيث قام السيد وزير الداخلية بتكريم أوائل الخريجين وكذا الأوائل عن العام التدريبى (2016-2017) ومنحهم شهادت التقدير وذلك تقديراً لتفوقهم.. وقد بادر أحد الطلبة الخريجين بتقديم هدية تذكارية من الدفعة الأولى للسيد وزير الداخلية لما تلقوه من دعم ورعاية طوال فترة الدراسة .
وفى نهاية الإحتفال وجه السيد وزير الداخلية التهنئة للخريجين على الجهد الذى بذلوه طوال مدة الدراسة بالمعهد ، وإنضمامهم بعد التخرج إلى صفوف رجال الشرطة ، مشدداً على أهمية الإستمرار فى صقل القدرات والمهارات للخريجين من خلال الإهتمام بالمنظومة التدريبية التى ترسخ وتعضد الكفاءة فى الأداء الأمنى لتحقيق أمن وإستقرار الوطن .
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