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عمران: "الوزراء" يوافق على تعديلات بعض بنود القانون المنظم لعمل البورصة
محمد عمران رئيس البورصة المصرية

عمران: "الوزراء" يوافق على تعديلات بعض بنود القانون المنظم لعمل البورصة

2017-05-25 12:57:12
أ ش أ

صرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأن مجلس الوزراء وافق اليوم على تعديلات بعض بنود القانون المنظم لعمل البورصة المصرية وذلك تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية لاقرارها.
وقال عمران - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إن مجلس الوزراء وافق على تحديد مدة رئيس البورصة بأربع سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة فقط، كما وافق على تعديل مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة البورصة ليصبح مقعدا لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعروفة باسم بورصة النيل.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية 11 عضوا بينهم الرئيس ونائبه، ويتم تعيينهم من قبل رئيس الوزراء واثنين من ذوي الخبرة يتم تعيينهم من رئيس الوزراء بالاضافة ممثل للبنك المركزي وممثل لاتحاد بنوك مصر و5 أعضاء بالانتخاب من الشركات العاملة في سوق المال وصناديق الاستثمار والشركات المقيدة وبورصة النيل.

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