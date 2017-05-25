 Moheet on google
الخميس 25 مايو 2017 01:13 مساءً
روابط سريعة
«الأورمان» بأسيوط توزع 7 آلاف كرتونة غذائية خلال شهر رمضان‎
|S|جمعية الاورمان

«الأورمان» بأسيوط توزع 7 آلاف كرتونة غذائية خلال شهر رمضان‎

2017-05-25 12:58:00
محيط: أ. ش. أ

تقوم جمعية الأورمان بالتعاون مع محافظة أسيوط بتوزيع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية و18 طن لحوم على الأرامل والأيتام والأسر الفقيرة ومحدودي الدخل في جميع مراكز وقرى المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وقال مدير فرع الأورمان بأسيوط سالم صقر، في تصريح اليوم الخميس، إنه سيتم التوزيع وفقا للكشوف التي أعدتها مديرية الشئون الاجتماعية بالتعاون مع الإدارات الاجتماعية بالمراكز لاختيار الأسر التي تحتاج للدعم والرعاية لضمان العدالة والمساواة بين الجميع.

وأضاف صقر أن توزيع كراتين المواد الغذائية في شهر رمضان يأتي ضمن منظومة عمل الجمعية الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم في مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان في صعيد مصر بجانب دعم هذه الأسر موسميا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحي عقب عيد الأضحى المبارك.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3