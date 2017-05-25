تقوم جمعية الأورمان بالتعاون مع محافظة أسيوط بتوزيع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية و18 طن لحوم على الأرامل والأيتام والأسر الفقيرة ومحدودي الدخل في جميع مراكز وقرى المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وقال مدير فرع الأورمان بأسيوط سالم صقر، في تصريح اليوم الخميس، إنه سيتم التوزيع وفقا للكشوف التي أعدتها مديرية الشئون الاجتماعية بالتعاون مع الإدارات الاجتماعية بالمراكز لاختيار الأسر التي تحتاج للدعم والرعاية لضمان العدالة والمساواة بين الجميع.

وأضاف صقر أن توزيع كراتين المواد الغذائية في شهر رمضان يأتي ضمن منظومة عمل الجمعية الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم في مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان في صعيد مصر بجانب دعم هذه الأسر موسميا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحي عقب عيد الأضحى المبارك.