قرَّرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول للنيابات، اليوم الخميس، حبس 4 عناصر من تنظيم “حسم” التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم باستهداف كمين مدينة نصر والذي أسفر عن استشهاد ضابطين وأمين شرطة.

وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار 5 متهمين آخرين، وأمرت بوضع اسم المتهمين الهاربين يحيى موسى وعلاء على السماحى، على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر؛ لاشتراكهما في الواقعة.

وكشف بيان صادر عن وزارة الداخلية أن تحريات جهاز الأمن الوطني كشفت اضطلاع (9) من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى بتنفيذ الحادث مستقلين ثلاث سيارات وبحوزتهم الأسلحة الآلية والطبنجات وكاميرات التصوير عقب تلقيهم دورات تدريبية بإحدى الدول التى تأوى عددًا من العناصر الإرهابية تنفيذًا لتكليف القياديين الإخوانيين الهاربين بدولة تركيا “علاء على السماحى– يحيى السيد إبراهيم موسى”.

وتم تحديد 4 من العناصر الإخوانية القائمة على ارتكاب الحادث وهم “أحمد محمد عمر سويلم– أحمد عبدالناصر عبدالله محمد– عبدالله السيد سليمان الصواف– محمد مصطفى محمد محمد سالم”، والأخير نجل القيادى الإخوانى مصطفى محمد محمد سالم وإحدى السيارات المستخدمة فى الحادث ماركة “شيفروليه أوبترا” بيضاء اللون وبداخلها أظرف طلقات فارغة من نفس المستخدمة فى الحادث وقناع للوجه.

يشار إلى تورط المذكورين فى ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية واتهامهم فى عدة قضايا أبرزها القضية رقم 427/2017 حصر أمن دولة عليا “الحراك المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابى”.