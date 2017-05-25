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فتح باب الحجز لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في المنيا الجديدة‎
توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

فتح باب الحجز لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في المنيا الجديدة‎

2017-05-25 12:49:56
محيط: أ. ش. أ

قال المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنه تم فتح باب الحجز لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك ابتداء من الأحد الماضي ولمدة 15 يوماً في أيام العمل الرسمية، موضحاً أن من يرغب في توصيل الخدمة من المواطنين عليه التوجه لجهاز المدينة للتقدم بالحجز.

وأوضح المهندس محمد مصطفى وهبة، أن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل له أهمية خاصة، حيث يساهم في توفير الوقت والجهد والمال، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار أنابيب بوتاجاز والذي يكلف الدولة عبئاً اقتصادياً كبيراً، مشيراً إلى أنه يُعد نقلة وطفرة نوعية هامة في خريطة التنمية الشاملة للمدينة، لما له من مردود إيجابي واضح ينعكس علي المواطن بشكل مباشر وغير مباشر، بجانب توفير خدمة نظيفة وحضارية وصديقة للبيئة داخل المدينة.

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