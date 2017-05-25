أعلن المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة عن تنظيم بعثة ترويجية تضم عددا من الشركات العاملة في مجال القطاعات الصناعية المختلفة والمنتجين للسلع الاستهلاكية للسوق الروسي على هامش معرض KHIMIAالمزمع إقامته في الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر المقبل لتنشيط التواجد المصري وتعظيم تنافسية منتجات الصناعات المختلفة في الأسواق العالمية.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة خالد أبو المكارم- في تصريحات اليوم الخميس- أن شركة تولا الروسية للأبحاث والتطويرmashgeoأبدت رغبتها في إقامة مشروعين لإنتاج المركبات التعزيزية والأسمدة، وتمت إحالة العرض لشعبة الأسمدة بغرفة الصناعات الكيماوية لدراسة جدوى عرض الشركة الروسية.

ولف إلى أن القطاع، في إطار استراتيجيته الترويجية للعام المالي 2017 /2018 يعتزم المشاركة الجماعية في 12 معرضا دوليا متخصصا، حيث يشارك في معرض ####JORDAN CHEMEX المتخصص في مجال الصناعات الكيماوية في عمان في الفترة من 10 إلى 12 أغسطس المقبل، كما سيشارك بمعرضKENYA CHEMEXفي نيروبي في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر المقبل.

وأضاف أبو المكارم أن المجلس سيشارك في المملكة العربية السعودية بمعرضي “الرياض الدولي للطباعة والتعبئة والتغليف والأوت دور” في الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر المقبل، ومعرض SAUDIA PPPPالمتخصص في الطباعة والتغليف والتعبئة في الفترة من 27 إلى 2 مارس 2018.

كما سيشارك في معرض NILE CHEMEXفي الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى معرضNILE PRINTالمتخصص في التعبئة والتغليف في الفترة من 7 إلى 10 مارس المقبل والمزمع إقامتهما في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأوضح أن المجلس سيشارك أيضا في معرض MAFEX-PACK2PACK المتخصص في الطباعة والتغليف في الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر المقبل، ومعرض “PLAST EXPO” في الفترة من 5 إلى 8 أبريل المقبل والمتخصص في صناعة البلاستيك والمزمع إقامتهما في كازبلانكا بالمغرب.

وأضاف أنه سيتم المشاركة بمعرض وملتقى الأعمال العربي الأفريقي المشترك #CAIBEX المتخصص في صناعة الكيماويات المقام في البحرين في الفترة من 7 إلى 10 يناير المقبل، ومعرضPAPER WORLD MIDDLE EASTالمقام في دبي في الفترة من 14 إلى 16 مارس المقبل والمتخصص في الورق، فضلا عن معرض ETHIOPIA 5PSالمقام في أديس أبابا في الفترة من 29 أبريل إلى 2 مايو 2018 والمتخصص في الطباعة والتغليف والتعبئة.