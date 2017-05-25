 Moheet on google
الخميس 25 مايو 2017 01:15 مساءً
روابط سريعة
افتتاح نادي اجتماعي ومدرسة بسانت كاترين بتكلفة 6.8 مليون جنيه‎
خالد فودة محافظ جنوب سيناء

افتتاح نادي اجتماعي ومدرسة بسانت كاترين بتكلفة 6.8 مليون جنيه‎

2017-05-25 12:43:46
محيط: أ. ش. أ

افتتح محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، ورئيس مدينة سانت كاترين المهندس السيد عبد الصادق اليوم الخميس أول نادٍ اجتماعي ومدرسة ابتدائية بمدينة سانت كاترين.

وصرح رئيس الوحدة المحلية للمدينة بأن النادي مقام على مساحة 1250 مترا مربعا وبلغت تكلفته 4.3 مليون جنيه ويضم قاعة للمناسبات وقاعة اجتماعات وصالة ألعاب رياضية وصالة (جمانيزيوم) وحاسب آلي ومكتبة وحديقة لألعاب الأطفال ومكاتب إدارية وكافتيريا.

وقال إن المدرسة الابتدائية تضم 9 فصول منها 7 فصول للمرحلة الابتدائية وفصلين لرياض الأطفال ومقامة على مساحة 1500 متر مربع وتسع 240 تلميذا وتبلغ تكلفتها 2.5 مليون جنيه.

وعقب الافتتاحات عقد المحافظ لقاء شعبيا مع مواطني سانت كاترين هنأهم فيه بقدوم شهر رمضان الكريم وتم توزيع 150 كرتونة مواد غذائية على الأهالي بمناسبة شهر رمضان المبارك.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3