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الحكومة توافق على «اللائحة التنفيذية» للخدمة المدنية
هالة السعيد وزيرة التخطيط

الحكومة توافق على «اللائحة التنفيذية» للخدمة المدنية

2017-05-25 12:45:44

وافق مجلس  الوزراء المصري، اليوم الخميس، على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري.
وقالت وزير التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، إن الإصلاح الإدارى للدولة هام للغاية، موضحة أن اللائحة تهتم بتحسين أحوال الموظفين.

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