الحكومة توافق على «اللائحة التنفيذية» للخدمة المدنية2017-05-25 12:45:44
وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري.
وقالت وزير التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، إن الإصلاح الإدارى للدولة هام للغاية، موضحة أن اللائحة تهتم بتحسين أحوال الموظفين.
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