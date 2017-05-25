أكد علي العايد سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية أن مصر لها مكانة كبيرة في قلب كل أردني، وهي العروبة النابض والمعين الذي لا ينضب بجهد أبنائها وقيادتها المُلهمة، ممثلة بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك في كلمه له في الحفل الذي إقامته سفارة المملكة الأردنية بمناسبة عيد الاستقلال وعيد الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى، وعيد الجيش العربي الأردني، وحضره لفيف من رجال الدولة وسياسيون ومثقفون وإعلاميون ودبلوماسيون عرب وأجانب بالقاهرة

وقال السفير الأردني -في كلمته- إن :”مصر الغالية التي لها مكانة كبيرة في قلب ووجدان كل مواطن أردني ستبقى بإذن الله أم الدنيا واصل الحضارة، وقلب العروبة، ورصيد الأمة، والمعين الذي لا ينضب، في الإبداع والعطاء، بجهد أبناء شعبها الطيب، وقيادتها المُلهمة”.

وأضاف :”لقد نذر الأردن -بشعبه الوفي وقيادته الحكيمة- نفسه منذ استقلاله، لمساندة ودعم قضايا امته العربية والإسلامية، وأصبحت أرضه الحضن الدافئ للباحثين عن الأمن والحرية، وتجربته في الحكم منارة للديمقراطية الحقة، ومحط اهتمام سياسي عربي ودولي، ونموذجا في السياسة المعتدلة والواقعية القائمة على الاحترام المتبادل مع الأشقاء والأصدقاء”.

وقال إن الأردن يُعدّ اليوم مثالا يحتذى في العلاقة المميزة بين الشعب والقيادة ممثلة بالملك عبدالله الثاني بن الحسين تلك العلاقة الأزلية المبنية على أسس دستورية والمستندة إلى حقائق تاريخية وشرعية وضمير حي واثق بمستقبل الوطن، والحفاظ عليه، وافتدائه بالمهج والأرواح لأنه الوطن الأغلى الذي يجمع ولا يفرق والذي يحصل فيه الجميع على حقوقهم ويقومون بواجباتهم على أفضل ما تكون معايير المواطنة والعدالة.

وأضاف :”في هذا اليوم الأغر من أيام وطننا نتنسم عبق الماضي المشرّف، بكل ما فيه من تضحيات ومنجزات، ونتطلع إلى المستقبل الزاهر بإذن الله بعيون مملوءة بالإيمان بالله، والثقة بالنفس -قيادة وشعبا- للاستمرار في تعزيز الاستقلال الذي أنتج عملا وعدلا ومساواة، واحتراما لكرامة الإنسان”.\‎

وتابع السفير الأردني قائلا :”نفخر اليوم، وبتواضع الواثقين، بما أنجزناه من حضور أردني مشرّف ومرحّب به إقليميا ودوليا، ومن إصلاحات دستورية وسياسية، وبتوفير مقومات الدولة العصرية، وتعزيز الإرادة الوطنية الأردنية الحرة، وفي الاستثمار الحقيقي في الإنسان الذي هو أغلى ما نملك”.

وبدأ الحفل بعزف الموسيقى السلامين الملكي الأردني والوطني المصري، وعُرضت أفلام وثائقية توضح مسيرة الإنجازات الأردنية في مختلف المجالات، وبثت الأغاني الوطنية التي تمجد المناسبة.

وكان السيد احمد الانصاري ممثل رئاسة الجمهورية ، قد زار دار السفارة مبعوثا من الرئيس عبدالفتاح السيسي وقدم التهاني للسفير واركان السفارة بمناسبة عيد الاستقلال متمنيا للأردن المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الهاشمية.