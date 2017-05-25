خصصت مديرية الأوقاف بالمنيا 255 ساحة ومسجدا خلال شهر رمضان المعظم لأداء صلاة التراويح والاعتكاف وصلاة عيد الفطر المبارك على مستوى جميع مراكز المحافظة.

وقال مدير مديرية الأوقاف، في تصريح اليوم الخميس، إنه تم وضع خطة تتضمن الاهتمام بنظافة المساجد من الداخل والخارج والتأكيد على تواجد إمام بكل مسجد للصلاة وإلقاء الخطبة من المشهود لهم بالاعتدال.

وأضاف أنه تم الانتهاء من فرش 100 مسجد بمختلف مراكز المحافظة التسعة وتأهيلها لاستقبال الشهر الكريم.