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القبض على نائب رئيس جهاز «القاهرة الجديدة» بتهمة الرشوة
رشوة ـ فساد

القبض على نائب رئيس جهاز «القاهرة الجديدة» بتهمة الرشوة

2017-05-25 12:32:07

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة؛ بتهمة تلقي رشوة.

وحصل المتهم، على عطايا مادية ومبالغ مالية، من صاحبة إحدى شركات الاستيراد والتصدير، مقابل تنفيذ قرار تسليم ثلاثة قطع أراضي بمنطقه التجمع الخامس.

وجار العرض على النيابة العامة.

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