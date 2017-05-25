أعلنت أوبر اليوم أن المنصورة هي أحدث المحافظات المصرية التي تنضم لشبكة أوبر العالمية. وجاء ذلك الإعلان بعد أن أثبتت أوبر نجاحها الساحق في مصر وحول العالم. ويعد التوسع في المنصورة هو الخطوة الأولى فى خطة أوبر التي تهدف إلى التوسع في محافظات أخرى في مصر.

واليوم، تتواجد أوبر في ثلاث محافظات كبرى في مصر: القاهرة، الإسكندرية، والآن المنصورة. تقوم تكنولوجيا أوبر المبتكرة بتوصيل الركاب مع السائقين بضغطة زر واحدة. سواء كنت تتنقل مع أصدقائك، في رحلة عمل، أو تتجول في المدينة، توفر لك أوبر وسيلة آمنة، مريحة، ومناسبة كي تذهب إلى أي مكان تريده.

وقال عبد اللطيف واكد، المدير العام لأوبر في مصر، إن أصبحت مصر واحدة من أسرع المدن نمواً فى أفريقيا والشرق الأوسط بالنسبة لأوبر. سوف نواصل تقديم خدماتنا في محافظات مصرية أخرى كي نقدم تجربة تنقل متميزة لكل المصريين، ونخلق المزيد من فرص العمل لشركاءنا من السائقين في مصر عبر تطبيقنا ونسعى لتوسيع خدماتنا لتشمل جميع محافظات مصر .

بدأت أوبر عام ٢٠٠٩، وأصبحت متوفرة فى أكثر من ٥٨٠ مدينة في ٧٦ دولة حول العالم عبر ٦ قارات. في ٢٠١٤، نجحت أوبر في الانطلاق في مصر، ومنذ ذلك الحين تواصل أعمالها في القاهرة والإسكندرية، إلى جانب أوبر للنقل النهري -UberBoat فى القاهرة والظهور الموسمي لأوبر في الجونة والساحل الشمالي.

يمكن أن يقوم الركاب في المنصورة بتنزيل تطبيق أوبر والتنقل عبر المدينة كالآتي:

قم بتنزيل تطبيق أوبر من App Store أو Play Store

أدخل بياناتك واشترك، ثم أدخل كود “AHLANMANSOURA” لتحصل على خصم يصل إلى ٣٥ جنيه لرحلتين بالمنصورة.