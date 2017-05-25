قال علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الاقباط رفضوا عبر المائة عام السابقة إنشاء أي حزب قبطي، وما دعا إليه اخنوخ فانوس روفائيل سنة ١٩٠٨م إلى إنشاء حزب سياسي علي أساس قبطي.

وأوضح في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية “محيط” على هامش ندوة بالمجلس العالي للثقافة بعنوان “الأحزاب السياسية في مصر والتحول ومستقبل التحول الديمقراطي” أن الأقباط رفضوا أيضًا منصب يوسف وهبة باشا لرئاسة الوزراء بحجة أنه المنصب مرشح من الإنجليز.

وأكد أن جميع الأحزاب السياسية المصرية فشلت في صناعة تداول سلمي للسلطة لأسباب كثرة داخلية منها عامل الانشقاق من الداخل ومن الخارج ضغوط السلطة وسياسات الحزب الواحد.

وأعتبر أن حزب الوفد الوحيد الذي كان حصن الوحدة الوطنية عبر سنوات النشأة والتكوين، مشيرًا إلى أن ذلك ناتج لتكامل والتفاهم في القيادة التي كان رئيسة مسلم وسكرتيره العام قبطي، على حد قوله.

وطالب “هلال” من لجنة شؤون الأحزاب ومجلس الشعب النظر في قانون الأحزاب على اعتبار أن الحزب الذي لا يحصل على ثلاث أعضاء في البرلمان ولا يوجد له مؤيدين واتباع على الاقل في ثلاث محافظات تسحب رخصته.

حضر الندوة بالمجلس الأعلى للثقافة أكرم بدر الدين استاذ العلوم السياسية واللواء رفعت قمصان وعصام شيحة ود حنان كمال ابو سكين وأدار الندوة د علي الدين هلال واقيمت في قاعة الفنون بالمجلس.