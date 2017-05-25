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تعيين «أبو سريع» مشرفاً على مشاريع تطوير التعليم
الدكتور طارق شوقي - وزير التعليم

تعيين «أبو سريع» مشرفاً على مشاريع تطوير التعليم

2017-05-25 12:28:33

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بتعيين الدكتور رضا أبو سريع مشرفا على مشاريع تطوير التعليم بالوزارة، وهو ما كشفه بيان رسمي صادر عن الوزارة صباح اليوم الخميس.

ووفقا للبيان، بدأ “أبوسريع” الذي كان يتولى منصب رئيس قطاع التعليم العام في السابق مهام منصبه الجديد، بحضور الاتفاق على نقاط الحوار المشتركة بين الوزارة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) “الجايكا”، من خلال توثيق نقاط الحوار؛ للاتفاق على إجراءات القرض لدعم المدارس المصرية اليابانية مع مستر أونو كينتا، مدير الوكالة بأوروبا والشرق الأوسط.

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