صدر ضمن منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو-، كتاب جديد باللغة العربية، يقع فى 239 صفحة من القطع المتوسط، بعنوان: “محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مشتهى الأمم”، من تأليف الأستاذ محمد عبد الشافي القوصي.

ويشتمل الكتاب على مقدمة وسبعة عشر فصلاً، حيث تطرق المؤلف إلى شواهد الوحدانية في العهد القديم وفي الإنجيل، والبشارات بنبوة الرسول الكريم، وختم النبوة وإتمام النعمة، والعهد الجديد ووحدة الإنسانية، والإسلام والغرب (جذور العداوة للأنبياء والرسل)، وماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد؟، وبشارات المسيح بمحمد (r)، ومحمد في مرآة الفلاسفة والمستشرقين والمؤرخين الغربيين والمفكرين النصارى العرب. كما خصص المؤلف فصولاً للمعجزة الكبرى، ودلائل النبوة، وصفات النبي الخاتم، نبي الرحمة، والملحمة، والحب، والحرية، وصاحب الرسالة العالمية.

وكتب الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للإيسيسكو، تقديماً للكتاب قال فيه: “إن هذا الكتاب في وقت تتصاعد موجات الكراهية والعنصرية والحرب المشهرة ضد الإسلام وضد نبيه الكريم على أكثر من صعيد، ليوضح بما احتواه من شهادات وحقائق دامغة مقنعة، أن العداء للإسلام هو عداء للسلام، وأن كراهية محمد، عليه الصلاة والسلام، والافتراء عليه والازدراء به، كل ذلك هو إمعان في الإنكار للحق وطمس الحقيقة، وإصرار على ركوب الباطل والجنوح عن الصراط المستقيم الذي يهدي إليه العقل الرشيد والفكر الحر والبحث النزيه والفطرة السوية”.