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رامي رضوان يتصل على الهواء "بالخط الساخن" لشكاوى المواطنين: "حد يقول الووو"!
الإعلامي رامي رضوان

رامي رضوان يتصل على الهواء "بالخط الساخن" لشكاوى المواطنين: "حد يقول الووو"!

2017-05-25 12:32:38
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كشف الاعلامي رامي رضوان مقدم برنامج “8 الصبح” على قناة dmc عن مدى معاناة المواطنين عند الاتصال بالخطوط الساخنة المخصصة لتلقى شكاوى المواطنين ، وذلك عن طريق التجربة والاتصال بهذة الخطوط على الهواء مباشرة.
وكشفت التجربة عدم تلقى اى ردود من الخطوط الخاصة بوزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم التى باءت تجربة الاتصال على خطها الساخن بالفشل، رغم تزامن التجربة مع امتحانات الثانوية العامة.
وتكرر الأمر مع لجنة استرداد أملاك الدولة، ومع هيئة الإبلاغ عن نقص الأدوية.
وعلق “رضوان” قائلا”الخط الساخن برد يا جماعة، “اقول اية ” انا مش عارف اقول اية”، طب حد يقول “الووووو”
وفى نهاية التجربة استجابت فقط “خدمة الخط الساخن بجهاز حماية المستهلك”، إذ ردت موظفة الخط المسؤولة وأجابت على سؤال “8 الصبح” عن كيفية الإبلاغ عن مخالفات الأسعار.
بينما فوجئ برسالة مسجلة من الخط الساخن لوزارة التموين تشير إلى بدء العمل من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساء.

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