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إلغاء امتحان 14 طالب «دبلوم» بسبب الغش والموبايل
وزارة التربية والتعليم في مصر

إلغاء امتحان 14 طالب «دبلوم» بسبب الغش والموبايل

2017-05-25 12:26:00

تفقد اليوم الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، لجان امتحانات الدبلومات الفنية المنعقدة داخل مدرسة شبرا التجارية.

وخلال تفقده فوجئ الجيوشي بعدم الالتزام بتعليمات منع الطلاب من دخول اللجان بحيازتهم التليفونات محمولة، وبناء عليه، قرر الجيوشي استبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول، وتحويلهما إلى التحقيق من جانب الشئون القانونية، إلى جانب تحويلهم لمحاكمة تأديبية جزاءا لهما على عدم الالتزام بتنفيذ التعليمات.

وقال الجيوشي، في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أنه “تم عمل محاضر حيازة موبايل لـ 10 طلاب داخل اللجنة، كما تم تحرير محاضر غش لأربعة طلاب اخرين في نفس اللجنة”، مؤكدا أنه سيتم إلغاء امتحانهم.

وأضاف الجيوشي قائلًا: نحن نبذل أقصى ما نستطيع لتحقيق الانضباط اللازم في جميع لجان امتحانات الدبلومات، ولن نتهاون مع أي مقصر، وسنتخذ الإجراءات العقابية الحاسمة لجعل اللجان أكثر انضباطا خلال الايام القادمة.

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