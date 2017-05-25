نرصد فيما يلي أسعار ياميش رمضان في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية:

ارتفعت أسعار الياميش والبلح والعصائر، في الأسواق هذا العام بنسبة 150% مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، حسبما أوضح رجب العطار رئيس شعبة العطارة باتحاد الغرف التجارية، مطالبا المواطنين بالامتناع عن شراء الياميش هذا العام.

وأكد في تصريحات خاصة لمحيط ، أن الطبقة المتوسطة لن تستطيع شراء ياميش رمضان مثل الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن نسبة الاستيراد من الخارج قلت هذا العام بعدما ارتفعت أسعار التعريفة الجمروكية وتحرير سعر الصرف.

وترصد شبكة الإعلام العربية “محيط” متوسط أسعار الياميش بالجمعات الاستهلاكية و منافذ وزارة الزراعة ومعرض أهلا رمضان.

وزارة الزراعة

مشمشية 84 جنيها

قراصيا 70 جنيها

زبيب إيراني 55 جنيها

زبيب مصري 45 جنيها

جوز الهند خشن 66 جنيها

لفه تين مجفف سوري 30 جنيها

لفه قمر الدين سوري 18 جنيها

لفه قمر الدين مصري 11 جنيها

لوز حصى 90 جنيها

عين الجمل 90 جنيها

بلح نص جاف 25 جنيها

بلح جاف 10 جنيها

أهلا رمضان

كيلو البلح تراوح ما بين 10 إلى 17 جنيهًا

علبة بلح الوادي 19 جنيه، وعلبة البلح باللوز 20 جنيه

لفة قمر الدين المصري 10 جنيهات

قمر الدين السوري 15 جنيه

المشمشية الجامبو 120 جنيها

المشمشية الصغيرة 90 جنيهًا

الفستق الأمريكي المحمص 260 جنيهًا

الفستق القلب 380 جنيهًا

فستق رقبة وزه حصى 240 جنيهًا

لوز محمص 210 جنيهات

لوز قلب 200 جنيه

وبلغ سعر كيلو جرام الزبيب الجامبو 52 جنيهًا، السوداني المفصص 32 جنيهًا، البندق القلب 170 جنيها، القراصيا المغربي 58 جنيهًا، البندق الحصى 135 جنيهًا، اللوز الحصى 88 جنيهًا، عين الجمل 118 جنيهًا، الصنوبر 700 جنيه، التين التركي 118 جنيهًا، التين التركي الجامبو 140 جنيهًا، وجوز الهند 58 جنيهًا.

المجمعات الاستهلاكية

- لفة قمر الدين السورى “تريدو” 400 جرام بـ 20 جنيها.

- لفة قمر الدين السورى “فريد واحد” 400 جرام بـ 25 جنيها.

- لفة قمر الدين السورى النادر والنجوم 400 جرام بـ 20 جنيها.

- تمر هندى 500 جرام بـ 27 جنيها.

- زبيب جولدى إيرانى كيلو بـ 70 جنيها.

- كيلو مشمشية تركى بـ 75 جنيهًا.

- كيلو قراصيا تركى بـ 80 جنيها.

- زبيب بناتى مصرى الكيلو بـ40 جنيها.

- زبيب”أسبريو” كيلو بـ 30 جنيها.

- بلح نصف جاف الكيلو بـ23 جنيها.

- بلح نصف جاف 2 كيلو بـ 45 جنيها.

- بلح نصف جاف 2 كيلو و700 جرام بـ 65 جنيها.

- بلح عجوة كيلو بـ 21 جنيها.