أكد الناقد الفني أحمد سعدالدين، أن تكلفة مسلسلات رمضان 2017 تعدت الـ 2 مليار جنيه، وعلى الرغم من ذلك، عدد مسلسلات رمضان هذا العام أقل من الأربع أعوام السابقة.

وقال خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع على شاشة “dmc” اليوم الخميس، إن عدد المسلسلات التي ستعرض في رمضان هذا العام تصل لـ 33 مسلسلا، في حين أن عدد المسلسلات المعروضة منذ 4 أعوام كان حوالي 44 أو 45 مسلسلا.

ولفت إلى أنه عُرض في رمضان الماضي 33 مسلسلًا، بتكلفة إنتاجية حوالي مليار جنيه، في حين أن تكلفة نفس العدد من المسلسلات هذا العام حوالي 2 مليار جنيه، نتيجة تعويم الجنيه، وارتفاع أجور الفنانين.