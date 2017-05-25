رخا حسن: العلاقات «المصرية الغينية» وثيقة وتربطهم عدد من المنظمات2017-05-25 12:53:11
أكد السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العلاقات المصرية الغينية وثيقة منذ استقلال غينيا، مشيرا إلى الجهود المصرية السابقة في مساعدة غينيا والدول الأفريقية للحصول على استقلالهم في ستينيات القرن الماضي.
وأوضح رخا من خلال مداخلة هاتفية لقناة “أون لايف” الفضائية اليوم الخميس، أن مصر تدعم غينيا في العديد من المجالات العسكرية والأمنية والدبلوماسية والزراعية من خلال التدريب ونقل الخبرات لهم من خلال الخبراء والأكاديميات والمعاهد المصرية.
وأعلن أن مصر وغينيا يجمعهما العديد من الروابط والمنظمات الإقليمية والدولية مثل الاتحاد الأفريقي ومنظمة الساحل والصحراء والتعاون الإسلامي وعدم الانحياز ومجموعة السبعين، مضيفا أنه هناك العديد من المواد الخام التي تستخدمها مصر في صناعتها.
وأشار إلى إمكانية أن يكون هناك مجال للتبادل التجاري وتصدير المنتجات المصرية إلى غينيا.
يأتي هذا تعليقا على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الغيني ألفا كوندي اليوم بقصر الاتحادية الرئاسي بالعاصمة المصرية القاهرة.
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